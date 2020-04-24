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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin cezası kesildi

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Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin cezası kesildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 12 kişiye 38 bin 160 lira para cezası uygulandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması kararının uygulanmasına yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde kararı ihlal eden 12 kişiye toplam 38 bin 160 lira para cezası verildi.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındakilerin dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Zonguldakta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin cezası kesildi

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