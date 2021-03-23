Zonguldak'ta sis ve rüzgar etkili oldu

Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Zonguldak-İstanbul kara yolunun Ereğli kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler etkili olan sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sahil kesiminde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle limanda dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

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