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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi

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Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
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ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Zonguldakta sis ulaşımı etkiledi
Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

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