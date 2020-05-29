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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Zonguldak'ta şiddetli yağmur

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Zonguldak'ta şiddetli yağmur
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ZONGULDAK'ta sağanak etkili olurken, cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.

Kentte sabah başlayan ve aralıklarla etkisi artan yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Belediye ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama oldu. Milli Egemenlik Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle trafik, süre tek şeritten sağlandı.

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