×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta şap hastalığı alarmı: 136 köy karantinaya alındı

Güncelleme Tarihi:

#Şap#Zonguldak#Hastalık
Zonguldakta şap hastalığı alarmı: 136 köy karantinaya alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2023 15:06

Zonguldak'ta 7 köyde büyükbaşları etkileyen şap hastalığı tespit edildi. 3 ilçe ve bazıları kent merkezinde olan 136 köy karantina altına alınırken, bölgede hayvan hareketliliği yasaklandı.

Haberin Devamı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar sonrası Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki 7 köyde şap hastalığı tespit etti. İncelemede, bölgede görülen hastalığı Afrika'dan gelen 'SAT-2 serotipi' olduğu belirlendi. Zonguldak merkeze bağlı bazı köyler, Ereğli ilçesinin tüm köyleri, Devrek ve Gökçebey'deki bazı köylerde karantina başlatıldı. Karantinadaki 136 köyde, hayvan giriş-çıkışı yasaklandı; ekipler aşılama çalışmaları için hareket geçti.

Zonguldakta şap hastalığı alarmı: 136 köy karantinaya alındı



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görevlendirdiği veteriner hekimler de köy köy gezip, hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu. Hayvanların doğaya salınmasının yasak olduğunu belirten veterinerler, yeni doğan buzağıları da küpeleyip, aşıladı. Bölgede çalışmalar sürerken, karantina sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şap#Zonguldak#Hastalık

BAKMADAN GEÇME!

Meteorolojiden hafta sonu için yağış uyarısı İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den hafta sonu için yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

#İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu Seyahatsever projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

#Gençlik Ve Spor Bakanı
Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

Masum gibi görünen bu trendler sağlığınızı hiçe sayıyor | 10 SORUDA SAĞLIKLI BROZNLAŞMA REHBERİ

#Sağlık