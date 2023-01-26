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Zonguldak'ta 'sahte jandarma' operasyonu

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#Zonguldak#Sahte Jandarma#Dolandırıcılık
Zonguldakta sahte jandarma operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 20:47

Zonguldak'ta kendisini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, "kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" dediği kişinin 35 bin lirasını aldı. Kayıplara karışan şüpheli jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karapınar köyünde, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan zanlı, "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti.

Adınıza 16 adet telefon hattı açıldı" dedi. Olayın şokuyla panikleyen vatandaş, dolandırıcıya 35 bin lirasını havale yaptı. Ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucu olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Zonguldak#Sahte Jandarma#Dolandırıcılık

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