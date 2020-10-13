Zonguldak'ta sahte içkiden 1 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda

Ereğli'de yaşayan Harun İnanç, evinde rahatsızlanınca sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. İnanç, ilk müdahalesinin ardından Karabük'teki özel hastaneye sevk edildi. İnanç'ın içtiği sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Harun İnanç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen pazar günü hayatını kaybetti.

İçtiği sahte alkollü içki nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Hasan A.'nın ise tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, sahte alkollerin nereden temin edildiği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.