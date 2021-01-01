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ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Zonguldak’ta sahte içki ele geçirildi

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Zonguldak’ta sahte içki ele geçirildi
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Zonguldak’ta KOM ekiplerince 12 şişe sahte rakı ile 1 şişe sahte votka ele geçirildi.

Zonguldak’ta sahte içki ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahte alkol yapımı ve satışının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; il merkezinde bulunan M.A. (45) isimli şahsa ait bir büfeden 8 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Yine il merkezinde bulunan Ö.G. isimli şahsa ait iş yerinde ise 12 şişe sahte rakı ile 1 şişe sahte votka ele geçirildi.
Her iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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