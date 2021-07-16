MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta sahile erkek cesedi vurdu
GeriGündem Zonguldak'ta sahile erkek cesedi vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sinan KABATEPE/DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 19:19 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta sahile erkek cesedi vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta sahile erkek cesedi vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

Sahil kenarında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından yaklaşık 4 gündür haber alınamadığı için kayıp ihbarında bulunulan Murat Aydemir’in ailesine haber verildi. Olay yerine gelen aile fertleri cesedi teşhis edemedi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından denizden çıkan erkek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEBİNDEN ÇIKAN ANAHTARLA TEŞHİS EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedin üzerindeki pantalonun cebinden çıkan anahtarı incelemeye aldı. Yakınları, ölen kişinin üzerinde bulunan kıyafetleri ve anahtardan Murat Aydemir olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi