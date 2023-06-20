×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta sağanak su baskınlarına yol açtı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Sağnak Yağış#Su Baskını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 14:32

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağışla dereler yükseldi, rögarlardan su taştı. Taşkında tahliye edilen Ilıksu Mahallesi'nde, imam Abdullah Yıldız, komşusunun dere kenarındaki kümesinde mahsur kalan tavuk ve civcivlerini kurtardı. Suyun taşmasıyla Kozlu sahil yolu da ulaşıma kapanırken, asfaltta kırılma ve kabarmalar meydana geldi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarıda bulunduğu kuvvetli yağış, etkili oldu. Kentin farklı noktalarında, dere debileri yükselirken rögarlardan su taştı. Kozlu sahil yolundaki kaymakamlık binasının yanındaki kavşakta su birikintileri oluştu. Yer yer 1 metre derinliğe ulaşan su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Aynı güzergahtaki yağmur sularının aktığı ana yolda, asfaltın bir bölümü kabardı ve kırıldı. Ana yolun altındaki bazı dükkanları ise su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla, biriken suyun boşaltmasının ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

TAHLİYE EDİLEN MAHALLE SU ALTINDA

Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi'nde de etkili olan yağışlarla, Ilıksu Deresi'nde sular yükseldi. Jandarma ekipleri, durumun tehlikeli hale gelmesiyle mahalledeki 20 kişiyi tahliye etti. İlerleyen saatlerde Ilıksu Mahallesi, derenin taşması sonucu su altında kaldı. Tahliye edilen Ilıksu Mahallesi'ndeki caminin imamı Abdullah Yıldız, dere kenarında evi bulunan komşusu Barış Demirel'in bahçesindeki tavukları kurtardı. Komşusu evde olmadığından, doğrudan bahçeye yönelen Yıldız, dere yatağına bitişik olan kümesteki tavuk ve civcivleri çıkardı. Su yükselince kümese yaklaşamayan Yıldız, komşusu Demirel'in de gelmesiyle kapalı alanda mahsur kalan diğer hayvanları da kurtardı. 3 civcivin öldüğünü söyleyen Yıldız, "4 civcivimiz vardı 1'ini annesiyle birlikte kurtardık. 4 tavuk mahsur kalmıştı. Sular inince onları da kurtardık" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Sağnak Yağış#Su Baskını

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik