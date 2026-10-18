×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta sağanak felaketi: Dün duvarı yıkılan ev bugün tamamen çöktü

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak Sel Felaketi#Evin Çökmesi#Belediye Ekipleri
Zonguldakta sağanak felaketi: Dün duvarı yıkılan ev bugün tamamen çöktü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 17:07

Zonguldak'ta 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu dün bir duvarı yıkılan 2 katlı riskli evin kalan kısmı da bugün tamamen çöktü. Daha önce tahliye edilen evdeki olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta, dün akşam saatlerinde, kullanılmayan 2 katlı evin duvarı çöktü.

Zonguldakta sağanak felaketi: Dün duvarı yıkılan ev bugün tamamen çöktü

Kentte 3 gündür etkili olan yağışlardan sonra toprağın yumuşamasıyla duvarı çöken evin bulunduğu bölgeye, ihbar üzerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Zonguldakta sağanak felaketi: Dün duvarı yıkılan ev bugün tamamen çöktü

Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlıkçılar da tedbir amacıyla olay yerinde bekletildi. Evin daha önce riskli olması nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Olayda yaralanan olmadı.

Haberin Devamı

Dün duvarı çöken 2 katlı evin kalan kısmı da bugün çöktü. Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Gözden Kaçmasınİstanbul ve Kocaelideki sel felaketinden acı haberler 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldıİstanbul ve Kocaeli'deki sel felaketinden acı haberler! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak Sel Felaketi#Evin Çökmesi#Belediye Ekipleri

BAKMADAN GEÇME!