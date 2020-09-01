Zonguldak'ta para karşılığı muska yazan 3 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Sivriler köyünde para karşılığı muska yazıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese yapılan baskında, halkın dini inançlarını kullanarak para karşılığı muska yazdıkları tespit edilen R.E. (65), F.E. (46) ve H.G. (64) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 71 adet muska ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.