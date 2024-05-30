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Zonguldak'ta otomobiller çarpıştı! Bir can kaybı

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#Zonguldak#Trafik#Kaza
Zonguldakta otomobiller çarpıştı Bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 17:51

Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hasan Durmuş (69) hayatını kaybetti, Aydın T. (69) ise yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Sanayiden çıkan Hasan Durmuş yönetimindeki 37 PV 451 plakalı otomobil ile Bartın yönünden gelen Aydın T. idaresindeki 67 ABN 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Durmuş kurtarılamadı.

Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı iddia edilirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

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#Zonguldak#Trafik#Kaza

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