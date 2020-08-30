Zonguldak’ta ormanlık alanda büyük çaplı yangın

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akçabey ile Tohumlar köyleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre ilçe ve beldelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangına, Karabük’ten gelen yangın söndürme helikopteri de havadan müdahalede ediyor. Yangını söndürmek için 40 arazöz, 3 dozer ile birçok itfaiye aracı ile yaklaşık 100 kişilik ekip çalışmalarını sürdürüyor. Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.



DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Ormanlık alandaki yangın, dronla havadan görüntülendi. Kısmen kontrol altına alınan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangını tamamen söndürmek için çalışmaları ise sürüyor.