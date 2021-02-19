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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 19.02.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

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Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
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ZONGULDAK'ta, 6 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlardaki güzel manzara havadan görüntülendi.

Zonguldakta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Kentte geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki manzara, dron ile havadan görüntülendi. Kent ormanının bulunduğu bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bazı vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerine çıkarak manzaranın keyfini çıkardı.
Zonguldakta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

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