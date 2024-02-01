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Zonguldak'ta ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel donarak hayatını kaybetti

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#Zonguldak#Düzce#Orman
Zonguldakta ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel donarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 14:01

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, avlanmaya gittikleri ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel (35) donarak öldü. On yedi yaşındaki Hasan Dursun İyci ise donmak üzereyken bulundu.

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde Aksaklar köyündeki ormana, 30 Ocak'ta, avlanmak için giden Atilla Temizel ve Hasan Dursun İyci'den haber alamayan aileleri, durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaya Zonguldak ve Düzce İl Jandarma Komutanlıkları ile AFAD ekipleri katıldı. Avcıların bulunması için çıktıkları köyle sınırı olan Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Yeniköy köyü kırsalında geniş çaplı arama yapıldı.

TÜFEĞİYLE BULUNDU

Arama çalışmalarında avcıların olumsuz hava şartlarından dolayı birbirinden ayrı düştüğü tespit edildi. Jandarma ekipleri, kırsaldaki çalışmalarında, Atilla Temizel'i yerde hareketsiz buldu. Kontrolde Temizel'in öldüğü belirlendi. Ayrıca Temizel'in tüfeği de yanında bulundu. Atilla Temizel'in cesedi, Alaplı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Bölgede bir orman evinde bulunan Hasan Dursun İyci ise hastaneye götürüldü. İyci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldakta ormanda birbirini kaybeden 2 avcıdan Atilla Temizel donarak hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Zonguldak#Düzce#Orman

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