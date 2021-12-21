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Zonguldak’ta okullara kar tatili

#Zonguldak#Kar#Okul
Zonguldak’ta okullara kar tatili

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

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Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden olabileceğinden dolayı okullar bir gün süreyle tatil edildi.

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Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam etmekte olan kar yağışının gece saatlerinde don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde sadece taşımalı eğitim öğretim kapsamında 22.12.2021 Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca valimizin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda saygıyla duyurulur” denildi.

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#Zonguldak#Kar#Okul

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