Zonguldak'ta neden sokağa çıkma yasağı uygulanıyor? Zonguldak büyükşehir mi?
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Otuz büyükşehirin yanında Zonguldak'ta da sokağa çıkma yasağının uygulanması soru işaretlerine neden oldu. Genelge ardından ‘Zonguldak büyükşehir mi? Zonguldak'ta neden sokağa çıkma yasağı uygulanıyor?’ soruları gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Nisan’da yaptığı basın açıklamasında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta karantina uygulaması başlayacağını ve şehirlerin giriş çıkışlara kapatılacağını açıklamıştı. Aynı liste bu kez sokağa çıkma yasağı haberleriyle gündeme geldi. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde hafta sonu boyunca sokağa çıkamayacak. Listede "Zonguldak" ayrıntısı dikkat çekti. Peki,Zonguldak'ta neden sokağa çıkma yasağı uygulanıyor? Zonguldak büyükşehir mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 hastalığının illerde görülme sıklığını geçtiğimiz günlerde paylaşmış, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." açıklamasında bulunmuştu. Zonguldak’ın akciğer ve solunum hastalıklarıyla mücadele eden bir il olduğu uzun yıllardır biliniyor.
VALİ BEKTAŞ: BİR MİKTAR DAHA RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU SÖYLENEBİLİR
Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta önlemler alındı. Zonguldak Valiliği koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Maden işçiliğinden dolayı koah hastalığının yüksek olduğu kentte, kronik rahatsızlığı bulunan hastaların ihtiyaçları da titizlikle gideriliyor. Zonguldak Valiliği, belediyeler ve diğer kurumlar Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı kararların halkın uyması için sık sık uyarı ve denetimler yapıyor. Yapılan uyarıların ardından cadde ve sokakların yanı sıra halkın yoğun kullandığı sahil gezi yolu boşaldı. Vatandaşlar, herkesin uyarılara uymasını istedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta madencilik mesleğinden dolayı akciğer hastalığının biraz daha fazla görüldüğünü, corona virüsün de nefes yollarında etkili olduğuna dikkati çekti. Buna yönelik biraz daha riskin arttığını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Türkiye'nin her yerinde hangi tedbirler alınıyorsa burada da aynı tedbirleri alıyoruz. Zonguldak'ta madenden dolayı erken emeklilik de var. Zonguldak'ın ayrıştığı madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz daha fazla. Bu gündemimizde olan corona virüs de nefes yollarında etkili olduğu için sanki bir miktar daha riskin yüksek olduğu söylenebilir.” dedi.
BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van - Van Büyükşehir Belediyesi
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