Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Nisan’da yaptığı basın açıklamasında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta karantina uygulaması başlayacağını ve şehirlerin giriş çıkışlara kapatılacağını açıklamıştı. Aynı liste bu kez sokağa çıkma yasağı haberleriyle gündeme geldi. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde hafta sonu boyunca sokağa çıkamayacak. Listede "Zonguldak" ayrıntısı dikkat çekti. Peki,Zonguldak'ta neden sokağa çıkma yasağı uygulanıyor? Zonguldak büyükşehir mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 hastalığının illerde görülme sıklığını geçtiğimiz günlerde paylaşmış, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün." açıklamasında bulunmuştu. Zonguldak’ın akciğer ve solunum hastalıklarıyla mücadele eden bir il olduğu uzun yıllardır biliniyor.

VALİ BEKTAŞ: BİR MİKTAR DAHA RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU SÖYLENEBİLİR

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta önlemler alındı. Zonguldak Valiliği koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Maden işçiliğinden dolayı koah hastalığının yüksek olduğu kentte, kronik rahatsızlığı bulunan hastaların ihtiyaçları da titizlikle gideriliyor. Zonguldak Valiliği, belediyeler ve diğer kurumlar Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı kararların halkın uyması için sık sık uyarı ve denetimler yapıyor. Yapılan uyarıların ardından cadde ve sokakların yanı sıra halkın yoğun kullandığı sahil gezi yolu boşaldı. Vatandaşlar, herkesin uyarılara uymasını istedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta madencilik mesleğinden dolayı akciğer hastalığının biraz daha fazla görüldüğünü, corona virüsün de nefes yollarında etkili olduğuna dikkati çekti. Buna yönelik biraz daha riskin arttığını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Türkiye'nin her yerinde hangi tedbirler alınıyorsa burada da aynı tedbirleri alıyoruz. Zonguldak'ta madenden dolayı erken emeklilik de var. Zonguldak'ın ayrıştığı madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz daha fazla. Bu gündemimizde olan corona virüs de nefes yollarında etkili olduğu için sanki bir miktar daha riskin yüksek olduğu söylenebilir.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana - Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara - Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya - Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa - Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli - Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum - Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay - Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir - İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri - Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya - Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya - Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa - Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin - Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin - Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla - Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya - Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun - Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon - Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van - Van Büyükşehir Belediyesi