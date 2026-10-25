Zonguldak'ta maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

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Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün sabah saatlerinde grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından madenden çıkarılan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır, 5 yaralı ise ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınan maden işçisi Cengizhan Bükrübaş’ın cenazesi, cenaze aracıyla Çaycuma ilçesinin Perşembe beldesi Muharremşah köyüne getirildi. Burada, evinin önünde Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından helallik alındı. Bükrübaş, daha sonra Muharremşah Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Bükrübaş'ın bekar olduğu, babası İsmail Bükrübaş'ın da aynı ocaktan emekli olduğu belirtildi. İşçilerden Murat Kaya’nın cenazesi ise Saltuokova beldesine bağlı Sarmaşık köyü Kartoğlu Mahallesi’ne götürüldü. Evinin önünden helallik alınmasının ardından Kartoğlu Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Murat Kaya, aile mezarlığına defnedildi.Her iki cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve işçilerin yakınları ve sevenleri katıldı.

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DİĞER İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

İşçilerden 3 çocuk babası Recep Çolakoğlu (45) için de Alibüyük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenazede Çolakoğlu’nun eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşı döktü. Madencinin eşinin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı. Recep Çolakoğlu, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan işveren Mehmet Salih Demir, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ercüment Yalçın ile maden mühendisi Yusuf Çavdar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçundan tutuklandı.

İşletme müdürü firar Mustafa Kapanşahin hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.