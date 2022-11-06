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Maden ocağında patlama: 2'si ağır 4 yaralı

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#Zonguldak#Maden Ocağı#Patlama
Maden ocağında patlama: 2si ağır 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 04:00

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada Ersoy Mankır, Ali Gezer, İlyas Kabuk ve Ramazan Kamilçelebi yaralandı.

İşçiler mesai arkadaşları ve ekiplerin müdahalesi ile ocaktan çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden durumu ağır olan İlyas Kabuk ve Ali Gezer hastanedeki müdahalelerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edidi.

Olayın ardından TTK tahlisiye ekipleri maden ocağına inerek olayın meydana geliş sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Haberi alan madencilerin yakınları hastane önüne gelerek son durumları hakkında bilgi aldı.

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#Zonguldak#Maden Ocağı#Patlama

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