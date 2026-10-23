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Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Maden Kazası#Maden Ocağı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 11:06

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yaşanan patlamada 3 işçi, hayatını kaybetti. Belediye Başkanı patlamanın gaz kaçağından kaynaklı olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise olaya ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi öldü, 2’si ağır, 5 işçi ise yaralandı. Madende mahsur kalan 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı 3'e yükseldi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından madenden çıkarılan 7 işçiden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2’si ağır, 5 yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Zonguldakta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından ocaktan çıkarılan işçinin cenazesi, morga götürüldü. Böylece olayda ölü sayısı 3'e çıktı.

Zonguldakta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

AİLELER, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan yaralı işçilerin kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nin önünde bekleyen madenci yakınları sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekipleri, bu kişilere müdahalede bulundu.

Zonguldakta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

BAKAN GÜRLEK: SAVCILAR GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kilimli'deki maden ocağı patlamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gürlek, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir.

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İlk belirlemelere göre patlamada maalesef 3 işçimiz hayatını kaybetmiş, 5 işçimiz yaralı olarak kurtarılmıştır. Maden ocağında bulunduğu değerlendirilen 1 işçimize ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Hayatını kaybeden işçilerimize Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını ve işçimize sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin.

BAKAN IŞIKHAN: BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında olaya ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Işıkhan'ın mesajı şu şekilde oldu:

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz.

Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazaya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi açıklamasında, "Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti, 5 madencimiz yaralandı. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve tahlisiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağında gerekli kontroller titizlikle yürütülürken süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim aziz milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Yaşanan olayda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 5 vatandaşımızdan birinin durumu ağır olup hastanelerimizde tedavileri sürmektedir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde, süreci yakından takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: 2 YARALI ENTÜBE EDİLDİ 

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef bir maden kazası oldu. Gelik beldesinde bir grizu patlaması meydana geldi. Şu an tabi bütün bilgileri teyit etmeye çalışıyoruz. Ocakta 8 kişi olduğu bilgisi vardı. Bu 8 kişiden 7’si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 madencimizden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal ettirildi. Diğer 5 kişi yaralı. Bunların 4’ü şu anda Atatürk Devlet Hastanesi’nde. Yaralılardan 3’ünün durumu iyi. İkisi de yanık olduğu için entübe edildi. Büyük geçmiş olsun. Şu anda bir madencimiz madende ona ulaşıldı. Çıkarılmaya çalışılıyor. Onun tam hayati durumunu kesin teyit edemedik. Durum bu şekilde başımız sağ olsun” dedi.

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Zonguldakta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var
Patlama yaralanan madencilerin yakınlarının hastane önünde bekleyişi sürüyor.
Zonguldakta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

Kilimli Belediye Başkanı Burhan Sezgin CNN Türk'te şu açıklamaları yaptı;

"Gazdan kaçağından kaynaklı olduğunu biliyoruz. 7 kişiden 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ile iletişim sağlanamıyor. 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İçeride son 1 kişi kaldı."

Zonguldakta maden ocağında grizu patlaması: 3 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

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#Zonguldak#Maden Kazası#Maden Ocağı

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