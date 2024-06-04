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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

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#Zonguldak#Maden#İşçi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 13:47

Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağındaki göçükte maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy mahsur kaldı. Göçük altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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#Zonguldak#Maden#İşçi

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