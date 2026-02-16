Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçiyi kurtarma çalışmaları başladı

Haberin Devamı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında 3 işçi mahsur kaldı.

Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Gelik Belediye Başkanı göçük altından bir işçiye ulaşıldığını ve iletişim kurulduğunu açıkladı. Zonguldak Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz olay yerindeyiz. Jandarma ekipleri de burada. İçeride 4 kişinin olduğu söyleniyor. Bir kişinin göçüğün arkasında sağ olduğu bilgisi var. Onunla iletişim kuruluyor, konuşuluyor. Kurtarma çalışmaları da devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hepsini sağ salim çıkaracağız.

Haberin Devamı

Göçük, işçilerin doğrudan bulunduğu yerde değil. Bir alan çökmüş, işçiler arka kısımda kalmış durumda. Bir yol ya da tünel düşünün tünelin bir bölümü göçüyor, arka kısmı açık kalıyor. Durum buna benzer. Eğer kısa sürede ulaşabilirsek, ümit ediyorum ki hepsini sağ salim çıkaracağız. İçeriyi birebir görmediğim için çok detay veremiyorum.

Şu anda TTK Tahlisiye ekipleri ve diğer görevliler içeride. Ayrıca özel ocak olduğu için kendi ustaları ve şefleri de çalışmalara katılıyor. Hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. İçeriden çıkan arkadaşlardan bilgi alıyoruz. Göçük olan kısmın arkasına geçilmeye çalışılıyor. Oraya ulaşıldığında ve ana yol güvenli hale getirildiğinde inşallah hepsini çıkaracağız. Şu anda o göçen kısmı aşmaya çalışıyorlar.

Oksijenle ilgili bir sıkıntı yok. Havalandırma sistemi çalışıyor ve o bölgeye hava pompalanabiliyor. Şu an için en önemli mesele, göçen kısmı aşmak. Eğer o bölümün altında kimse kalmadıysa ve arka kısma ulaşabilirsek, inşallah bir sıkıntı olmayacak."

Ayrıntılar Geliyor...