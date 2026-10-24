Zonguldak’ta maden faciası: Gözaltı sayısı 3’e çıktı

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Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün saat 10.00 sıralarında metan gazı birikmesi sonucu patlama oldu. Olayda madende bulunan 8 işçiden 3’ü hayatını kaybetti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi M S D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.