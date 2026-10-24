×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak’ta maden faciası: Gözaltı sayısı 3’e çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Zongudak#Maden#Maden Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 10:50

Zonguldak’ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlama sonrası işletme sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ardından maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün saat 10.00 sıralarında metan gazı birikmesi sonucu patlama oldu. Olayda madende bulunan 8 işçiden 3’ü hayatını kaybetti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi M S D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zongudak#Maden#Maden Patlama

BAKMADAN GEÇME!