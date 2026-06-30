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Zonguldak'ta "Küçük Eller Büyük Umutlar" hareketi! Kalafatlı köyünde fidanlar toprakla buluştu

Güncelleme Tarihi:

#Küçük Eller Büyük Umutlar#Çocuk#Ağaç Dikimi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 17:12

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Kalafatlı köyünde yaşayan çocuklar, "Küçük Eller Büyük Umutlar" adını verdikleri girişimle köy genelinde geniş katılımlı bir ağaç dikme kampanyası başlattı.

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Kalafatlı köyünün çocukları ‘Küçük Eller Büyük Umutlar’ adıyla başlattıkları hareketle sosyal faaliyetler yürütüyor. Daha önce kendi imkanlarıyla köyün en yüksek noktasına köyün gençlerinin de desteğiyle dev bir bayrak diken minikler şimdi de ağaç dikme seferberliği başlattı. 

Zonguldakta Küçük Eller Büyük Umutlar hareketi Kalafatlı köyünde fidanlar toprakla buluştu

BAYRAKLITEPE BÖLGESİNDE AĞAÇ DİKİMİ

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Çoğunluğu meyve ağaçlarından oluşan fidanlar minik ellerin marifetiyle toprakla buluştu. Fidan dikimi daha önce bayrağın dikilerek ‘Bayraklıtepe’ adının verildiği bölgeden başladı.

Zonguldakta Küçük Eller Büyük Umutlar hareketi Kalafatlı köyünde fidanlar toprakla buluştu

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HERKES ÇOCUKLARA DESTEK VERDİ

Yediden yetmişe bütün köy halkının katıldığı fidan dikme seferberliği bir şölen havası içinde geçti. Fidanları diken minik yürekler yeni sosyal projeler üretmenin heyecanıyla evlerine döndüler.

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#Küçük Eller Büyük Umutlar#Çocuk#Ağaç Dikimi

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