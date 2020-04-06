Zonguldak'ta koronavirüs önlemleri sürüyor

Kentin Düzce, Bolu ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında sadece seyahat izni belgesi olan araçların geçişlerine izin veriliyor. Sürücülerin ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor. Zonguldak Valiliği'de koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayılarının artması üzerine tedbirlerini artırdı. Polis ekipleri, mahallelerde sık sık vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak uyarmaya devam ediyor. Kent merkezi giriş ve çıkışlarına durdurulan araçlarda acil işi olmayanların evlerine geri dönmeleri isteniyor. Kentin en işlek Gazipaşa Caddesi'nde de vatandaşların alınan tedbirlere uyduğu, caddedeki az sayıdaki kişilerin de maskeyle dolaştığı gözlendi.