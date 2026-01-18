×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta korkutan kaza! Alkollü sürücünün kullandığı TIR uçuruma devrildi

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak Trafik Kazası#Alkollü Sürücü#Tır Kazası
Zonguldakta korkutan kaza Alkollü sürücünün kullandığı TIR uçuruma devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 19:58

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücüsü sünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, 25 metre yüksekten uçuruma devrildi. Hastaneye kaldırılan TIR sürücüsü M.D.’nin 115 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. M.D. yönetimindeki 35 TOC 67 plakalı çekici ve 41 AHD 870 plakalı sac yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yüksekten uçuruma devirdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen M.D.’ye yapılan kontrolde 115 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Zonguldakta korkutan kaza Alkollü sürücünün kullandığı TIR uçuruma devrildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak Trafik Kazası#Alkollü Sürücü#Tır Kazası

BAKMADAN GEÇME!