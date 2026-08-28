×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta korkunç olay! Domuz sandığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Devrek#Cinayet
Zonguldakta korkunç olay Domuz sandığı kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 10:55

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bahçesinde gördüğü karartıyı domuz sanıp tüfekle ateş eden 50 yaşındaki Kemal Basan, 51 yaşındaki kuzeni Kenan Basan’ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kenan Basan, hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Kemal Basan, mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada iddiaya göre gördüğü karartıya domuz sanarak ateş açtı. Ses gelmesi üzerine koşup bakan Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan’ı vurduğunu fark ederek yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözden KaçmasınNepaldeki felaketle ilgili kritik detay Gerçek sanılandan çok farklı… Uzman isim tek tek anlattıNepal'deki felaketle ilgili kritik detay! Gerçek sanılandan çok farklı… Uzman isim tek tek anlattıHaberi görüntüle

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan Basan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kemal Basan, jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Devrek#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!