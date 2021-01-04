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Gürkay Gündoğan - Yeliz Alagöz -DHA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta korkunç infaz! Elleri ve ayakları bağlı bulundu

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Zonguldak'ta korkunç infaz! Elleri ve ayakları bağlı bulundu
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Zonguldak Filyos Çayı'nda hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar polislere haber verdi. Olay yerine gelen polisler elleri ve ayakları bağlanmış erkek cesedini tespit etti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Çayı kenarında, kimliği tespit edilemeyen elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Çaycuma ilçesi girişinde bulunan Filyos Çayı kenarında meydana geldi. Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, çalılıklar arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

Zonguldakta korkunç infaz Elleri ve ayakları bağlı bulundu

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğünü tespit etti. Elleri ve ayaklarından bağlı olduğu görülen ceset, incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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