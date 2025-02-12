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Zonguldak'ta köpeğini sokağa bırakıp gitti! 'Köpek arkasından koştu, bu gerçekten vicdansızlık'

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#Zonguldak#Köpek#Vicdansızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 14:59

Zonguldak'ta bir kişi önce aracının bagajından aldığı çöpü konteynere attı. Ardından araçta bulunan köpeğini sokağa bırakıp gitti. Köpek aracın ardından koştu ama yetişemedi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken köpeği sahiplenen mahalle sakini, "Sahibi gelse de daha alamaz. Ömür boyu bakacağım" dedi.

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Olay Yeni Mahalle Muhtar Ziya Üzgül Sokakt'a meydana geldi. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracıyla sokağa geldi. Ardından aracının bagajından çıkardığı çöpü konteynere attı. Daha sonra da aracının kapısını açarak köpeğini çöpün yanına bırakıp gitti. Sahibinin sokaktan uzaklaştığını fark eden köpek aracın ardından koşsa da yetişemedi. Bu sırada diğer köpeklerin saldırısına da uğradı.

Zonguldakta köpeğini sokağa bırakıp gitti Köpek arkasından koştu, bu gerçekten vicdansızlık

Köpek seslerine sokağa koşan Zülfiye Kuku, yavru köpeği alarak evine getirdi. Kuku, eşi Orhan Kuku'ya durumu anlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ev sakinleri, köpeğin sokağa terk edildiğini fark etti. Bunun üzerine komşuları Zeynep Tirgin de (47) köpeği sahiplendi.

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"ÖMİR BOYU BAKACAĞIM ONA"

Gazetecilere köpeğe ömür boyu bakacağını söyleyen Zeynep Tirgin, "Şahsın bir arabayla atmış. Bende aldım sahiplendim. Ömür boyu bakacağım artık ona. Sahibi de gelse daha alamaz" dedi.

Zonguldakta köpeğini sokağa bırakıp gitti Köpek arkasından koştu, bu gerçekten vicdansızlık

"BU GERÇEKTEN VİCDANSIZLIK"

Eve gelince eşinin bahsetmesi üzerine durumdan haberdar olduğunu anlatan Orhan Kuku da, "Eve geldiğimde eşim bir köpeğin bırakıldığı ve köpeklerin parçalayacağını söyledi. Eşim diğer köpekler zarar vermesin diye eve götürmüş. Ondan sonra sahiplendirdi. Kameralar var burada. Adam burada duruyor. Arka bagajdan bir şeyler atıyor. Sağ kapıdan köpeği çıkarıyor sonra gidiyor. Sahibi gidince köpek arkasından koşuyor. Bu gerçekten vicdansızlık. Eğer bakamıyorsan bana bıraksaydın. Bile bile bırakması yanlış. Köpeği çöpe bırakmıyor, köpeği yere bırakıyor. Köpekleri görünce sahip çıkar düşüncesiyle bıraktı sanırım. Ben de ne diyecek merak ediyorum. Arabadan köpek kaçmamış kendisi bırakmış. Ben de bulacağım onu" diye konuştu.

Zonguldakta köpeğini sokağa bırakıp gitti Köpek arkasından koştu, bu gerçekten vicdansızlık

Zonguldakta köpeğini sokağa bırakıp gitti Köpek arkasından koştu, bu gerçekten vicdansızlık

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#Zonguldak#Köpek#Vicdansızlık

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