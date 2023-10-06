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Zonguldak'ta Kolombiya'dan gelen gemide kokain ele geçirildi

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#Zonguldak#Gemi#Kömür
Zonguldakta Kolombiyadan gelen gemide kokain ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 14:25

Zonguldak'ta Kolombiya'dan gelen kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu madde taşındığı ihbarı sonrası polis, harekete geçti. Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi didik didik arandı. Ekiplerce yapılan aramada gemide 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.. (DHA)

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#Zonguldak#Gemi#Kömür

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