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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 03.10.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı

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Zonguldak'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle kredi çekerek, dolandırdı
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Zonguldak'ta kız arkadaşını, kimlik bilgileriyle banka kredisi çekerek dolandırdığı öne sürülen M.E. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kentte yaşayan E.K., erkek arkadaşı M.E.'nin kimlik bilgilerini kullanarak, 87 bin TL tutarında banka kredisi çekerek, kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, M.E. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. M.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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