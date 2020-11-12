MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
GeriGündem Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN-Cem SÜRMENELİ/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, artan koronavirüs vakaları üzerine kent giriş-çıkışlarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldakta kent girişlerinde jandarmanın denetimleri arttı
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, il dışı kaynaklı olan vaka sayılarında yükseliş gözlenmesi üzerine kent girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine karar verildi. Kararda ayrıca risk saptanan kişilerin ise idari para cezası uygulanarak belirlenen Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında izole edilmesi kararlaştırıldı. Jandarma ekipleri de bu tedbirler kapsamında il sınırlarında denetimler gerçekleştirilerek vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol ediyor.

DÜZCE SINIRINDA JANDARMA DENETİM YAPTI

Zonguldak-Düzce sınırının Alaplı kesiminde jandarma ekipleri, kente giriş yapan araçlardaki sürücü ve yolcuların HES kontrollerini yaptı. Ateş ölçümü yapan ekipler, tedbirlere uyulması konusunda sürücüleri uyarıyor. HES kodu sorgulaması yapan ekipler, kural ihlalinde bulunanlar hakkında ise adli işlem yaparak 14 gün süreyle belirlenen yurtta izole edilmesini sağlıyor. Ekiplerin, il sınırlarında yaptığı denetimlerin süreceği belirtildi.

VATANDAŞLAR KONTROLLERİN SÜRMESİNİ İSTİYOR

Vatandaşlar ise yapılan kontrollerden memnun olduklarını söyledi. Düzce'den Alaplı ilçesine giden Emre Aydın, herkesin tedbirlere uyması gerektiğini ifade ederek, "Güzel bir uygulama. HES kodundan kontrol ediliyor. Biraz da halkımızda sorumsuzluk var. Evde karantinada olması gerekirken dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin daha da sıklaşması gerekiyor" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle