Zonguldak'ta "kaz dövüşü" operasyonunda 21 kişiye 45 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmacı köyünde boş bir alanda toplanan 21 kişinin kaz dövüşü yaptırdığını tespit etti.

Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza verildi. Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu 21 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen 14 kazın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.