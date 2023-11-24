Zonguldak'ta kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır.
Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 24, 2023
Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam…