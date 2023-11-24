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Zonguldak'ta kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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#Zonguldak#Kayıp Denizci#AFAD
Zonguldakta kayıp denizcilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 09:26

AFAD, 19 Kasım'da batan yük gemisinde kaybolan 11 denizciden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, 9 denizci için arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

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AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

19 Kasım’da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan yük gemisinde kaybolan 11 vatandaşımızı arama çalışmaları sonucunda bugün bir vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kayıp 9 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

 

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#Zonguldak#Kayıp Denizci#AFAD

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