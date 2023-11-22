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Zonguldak'ta kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

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#Zonguldak#Ereğli#AFAD
Zonguldakta kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 20:38

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

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Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında, 19 Kasım günü meydana gelen şiddetli fırtına sonucu mendireğe çarparak batan "Kafkametler" isimli kuru yük gemisindeki 11 mürettebattan halen bir haber alınamadı.

Zonguldakta kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp mürettebatın bulunması için havadan, karadan ve denizden arama çalışmalar sürüyor. Arama çalışmaları, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda, karadan, havadan ve denizden yoğun bir şekilde devam ediyor. Arama çalışmalarında tüm teknolojik imkanlar da seferber edildi.

Zonguldakta kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor

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Dron ile havadan görüntülenen çalışma alanında mürettebata ulaşabilmek için çalışmaların 5. günde de aralıksız sürecek.

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#Zonguldak#Ereğli#AFAD

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