Zonguldak'ta kar nedeniyle aç kalan kurt, köpek barınağına sığındı

Aydınyayla köyünde yaşayan Murat Şen, köpeğini beslemek için barınağa gittiğinde köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. Barınağın içerisinde ise aç ve bitkin halde bir kurt olduğunu gören Şen, durumu Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek barınağına sığınan kurdu alarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait hayvan barınağına götürdü. Burada koruma altına alınan kurdun tedavisine başlandı.

Yetkililer, kurdun zorlu kış şartları nedeniyle uzun süre yiyecek bulamadığını ve bu nedenle zayıf düştüğünü belirterek, "Sağlığına tamamen kavuşana kadar gözetim altında tutulacak. İyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" açıklamasında bulundu.