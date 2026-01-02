×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta kar nedeniyle aç kalan kurt, köpek barınağına sığındı

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Alaplı#Kurt
Zonguldakta kar nedeniyle aç kalan kurt, köpek barınağına sığındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 09:39

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla köyünde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt, bir köpek barınağına sığınmış halde bulundu. Bitkin durumda olan kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Haberin Devamı

Aydınyayla köyünde yaşayan Murat Şen, köpeğini beslemek için barınağa gittiğinde köpeğinin yerinde olmadığını fark etti. Barınağın içerisinde ise aç ve bitkin halde bir kurt olduğunu gören Şen, durumu Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, köpek barınağına sığınan kurdu alarak Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait hayvan barınağına götürdü. Burada koruma altına alınan kurdun tedavisine başlandı. 

Yetkililer, kurdun zorlu kış şartları nedeniyle uzun süre yiyecek bulamadığını ve bu nedenle zayıf düştüğünü belirterek, "Sağlığına tamamen kavuşana kadar gözetim altında tutulacak. İyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" açıklamasında bulundu.

Gözden KaçmasınÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Alaplı#Kurt

BAKMADAN GEÇME!