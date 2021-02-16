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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

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Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
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ZONGULDAK'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan kent dronla havadan görüntülendi.

Zonguldakta kar güzelliği havadan görüntülendi
Kentte dün etkili olan kar yağışı ile birlikte merkez ve ilçeler beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise güneşin yüzünü göstermesiyle kent merkezinde karla kaplı mahalle ve sokaklarda kartpostallık manzaralar görüldü. Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde de ormanlar karla kaplandı. Merkez ve ormanlardaki güzel görüntüler, dronla havadan görüntülendi.
Zonguldakta kar güzelliği havadan görüntülendi

 

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