Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

Kentte dün etkili olan kar yağışı ile birlikte merkez ve ilçeler beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise güneşin yüzünü göstermesiyle kent merkezinde karla kaplı mahalle ve sokaklarda kartpostallık manzaralar görüldü. Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde de ormanlar karla kaplandı. Merkez ve ormanlardaki güzel görüntüler, dronla havadan görüntülendi.