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Zonguldak'ta kan donduran itiraf! 3 buçuk yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürdü

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#Zonguldak#Kilimli#Efe Mahmut Kalfa
Zonguldakta kan donduran itiraf 3 buçuk yaşındaki Efeyi annesi boğarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 14:11

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, anne Cansever Kalfa (23) oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Cansever Kalfa ifadesinde eşinin başkası ile ilişki yaşadığını ve bu durumu kabullenemediğini söyleyerek "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Cansever Kalfa, adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.

Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zonguldakta kan donduran itiraf 3 buçuk yaşındaki Efeyi annesi boğarak öldürdü

Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldakta kan donduran itiraf 3 buçuk yaşındaki Efeyi annesi boğarak öldürdü

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KAN DONDURAN İFADE

Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.

Zonguldakta kan donduran itiraf 3 buçuk yaşındaki Efeyi annesi boğarak öldürdü

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Öte yandan otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

Zonguldakta kan donduran itiraf 3 buçuk yaşındaki Efeyi annesi boğarak öldürdü

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#Zonguldak#Kilimli#Efe Mahmut Kalfa

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