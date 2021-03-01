Zonguldak'ta kan donduran baba vahşeti

Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., önceki gün aracına bindirdiği oğlu A.O.A.'yı Veli Köyü yolunda ormanlık alanda indirdi. Yusuf A., yanında getirdiği bıçakla A.O.A.'nın ensesinden ağır yaraladı. .

Yusuf A., olayın ardından jandarmaya giderek kendini ihbarı etti. Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı kanlar içinde kendinden geçmiş halde buldu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılan A.O.A. yoğun bakımda tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Yusuf A., kendisini Allah yoluna adadığını, kravatıyla intihar girişiminde bulunduğunu, ancak kravat koptuğu için başarılı olamadığını söylediği öğrenildi. Bir gün sonra ise uykusunda çocuğunu Allah yoluna kurban etmesi istendiğini anlatan Yusuf A., "Oğlumu araca bindirdim. Kendisini Allah yoluna kurban edeceğimi söyledim. Oğlum kabul etti. Olay yerine gittik. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Oğlumu Allah yoluna adadım" dedi.

Yusuf A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.