Zonguldak'ta kafede yangın
ZONGULDAK'ta, kafede elektrik kontağı sonucu çıktığı sanılan yangında alevler, iş yerini sardı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kafede hasar oluştu.
Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan kafede, öğle saatlerinde, yangın başladı. Elektrik kontağı sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede kafeyi sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı kafede hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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