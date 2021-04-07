MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçi toprağa verildi
GeriGündem Zonguldak'ta kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçi toprağa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçi toprağa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında yaşamını yitiren işçi toprağa verildi

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Salif Zıvalı (45), toprağa verildi.

Kilimli Bölüm Mahallesi'nde bulunan kaçak maden ocağında dün meydana gelen göçükte, işçi Salif Zıvalı mahsur kaldı. Salif Zıvalı'yı kurtarmak için çevredeki madenlerden gelen işçilerle birlikte kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından, Zıvalı mahsur kaldığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zıvalı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Salif Zıvalı'nın cenazesi, bugün hastane morgundan alınarak Bölüm Mahallesi'ndeki evinin önünde alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Subatan Mahallesi Yayla Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçileri ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zıvalı, aile mezarlığında toprağa verildi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi