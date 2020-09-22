MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriZonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
GeriGündem Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ZONGULDAK (AA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:53 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Abone Olgoogle-news

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaycuma Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kerimler köyünde bazı kişilerin bahçelerinde kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada B.S. (43), Ş.S. (34) ve M.S'yi (23) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde kırmızı toprak matara ile kazıda kullanılan kazma, kürek, murç ve merdiven ele geçirildi.
Şüphelilerin 7 metre derinlik ve 3 metre genişliğinde bir alanı kazdıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle