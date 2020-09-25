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ZONGULDAK (AA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Zonguldak'ta kablo hırsızlığından gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

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Zonguldak'ta kablo hırsızlığından gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Zonguldak'ta bir şantiyeden 1600 metre alüminyum kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı Çukurören köyü mevkisindeki bir şantiyeden 1600 metre alüminyum kablonun çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, olay bölgesi ve çevresinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli 2 araç ve bu araçların içerisindeki 5 şahıs tespit edildi.

Kablo hırsızlığını yaptıkları öne sürülen zanlılar gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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