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Zonguldak'ta jandarmanın baskın yaptığı evden cephanelik çıktı

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#Zonguldak#Jandarma Arama#Ruhsatsız Silah
Zonguldakta jandarmanın baskın yaptığı evden cephanelik çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 01:15

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin baskın yaptığı evden adeta cephanelik çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet satın alma belgesi bulunmayan kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tetik tertibatı, 1 adet av tüfeğine ait dipçik, 1 adet av tüfeğine ait el kundağı, 33 adet tek kurşun fişek, 318 adet 12 kalibre fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı

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#Zonguldak#Jandarma Arama#Ruhsatsız Silah

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