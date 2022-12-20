Zonguldak'ta jandarmanın baskın yaptığı evden cephanelik çıktı

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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet satın alma belgesi bulunmayan kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tetik tertibatı, 1 adet av tüfeğine ait dipçik, 1 adet av tüfeğine ait el kundağı, 33 adet tek kurşun fişek, 318 adet 12 kalibre fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesi alınarak serbest bırakıldı