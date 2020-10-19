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ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 09:22 | Son Güncelleme:

Zonguldak’ta izinsiz kazı operasyonu: 2 gözaltı

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Zonguldak’ta izinsiz kazı operasyonu: 2 gözaltı
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Zonguldak’ta izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte kazıda kullandıkları tespite dilen çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; E.A. (46) ve M.K. (27) isimli şüphelilerin Karaman beldesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi alındı. Düzenlenen operasyon sonucunda E.A. (46) ve M.K. (27) isimli şüpheliler; izinsiz kazı yaptıkları esnada (1) adet dijital dedektör, (1) adet keser, (1) adet orak, (1) adet murç, (2) adet demir çubuk, (1) adet demir zımpara, (1) adet el küreği, (1) adet sırt çantası ile suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken zanlıların sorguları sürüyor.

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