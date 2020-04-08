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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:45,Son Güncelleme:/

Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor

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Zonguldak'ta il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor
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ZONGULDAK'ta koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında il ve ilçe sınırlarında denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte 5 Nisan'dan itibaren Zonguldak'a araç ve yaya giriş- çıkışları yasaklandı. Yasakla birlikte Düzce, Bolu, Bartın ve Karabük il sınırlarında polis ile jandarma tarafından denetim noktaları oluşturuldu. Kente sadece seyahat izin belgesi olan araç ve yayaların girişlerine izin veriliyor. İl sınırlarında denetimler aralıksız devam ederken, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda anonslar yaparak, uyarıyor.

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