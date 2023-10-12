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Zonguldak'ta iğrenç olay! Zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası muhtar çıktı

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#Zonguldak#Zonguldak Haberleri#İstismar
Zonguldakta iğrenç olay Zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası muhtar çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 17:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı bir köyde, cinsel istismar sonucu hamile kalıp doğum yapan zihinsel engelli M.A.'nın (17) bebeğinin babasının, DNA testi sonucuna göre köy muhtarı O.A. (42) olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., tutuklandı.

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Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A., haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı. M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın farklı zamanlarda kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise ağustos ayında dünyaya geldi.

Zonguldakta iğrenç olay Zihinsel engelli genç kızın bebeğinin babası muhtar çıktı

DNA TESTİ

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Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise 'Cinsel istismar' suçlamasıyla soruşturma sürüyor. 

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#Zonguldak#Zonguldak Haberleri#İstismar

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