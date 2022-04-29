Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Zonguldak'ta iğrenç olay! 2 çocuğa cinsel istismar... 12 kişi tutuklandı

#Zonguldak#Çocuk İstismarı#Tutuklama
Zonguldakta iğrenç olay 2 çocuğa cinsel istismar... 12 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta, 14 ve 16 yaşlarındaki 2 kız çocuğunu fuhşa sürükleyen 2 kadın ile para karşılığı onlara istismarda bulunduğu öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğunun fuhşa sürüklendiği bilgisine ulaştı. Ekipler, çocukların ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri belirlenen 2 kadın ile çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 kadın tutuklandı. Dün ise diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kız çocukları ise korumaya alındı. 

Gözden Kaçmasın

Ölümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurduÖlümden böyle kurtulmuş… Zelenski’nin röportajı gündeme damga vurdu!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Zehirli tırtıl alarmı Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilirZehirli tırtıl alarmı! Şehir içinde sayıları arttı: Sizi hastanelik edebilir, evcil hayvanınızı öldürebilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Çocuk İstismarı#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar

BAKMADAN GEÇME!

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu

Edebiyat dünyasında Google Translate tartışması: Dil bilmeden çeviri olur mu?

#Osman Akınhay
Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar