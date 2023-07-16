Zonguldak'ta iğrenç olay! 14 yaşındaki çocuğa istismar davasında ceza belli oldu

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Olay, geçen yıl ocak ayında İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Uğur A., evine davet ettiği İ.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.'nın annesi, polise giderek şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde; Uğur A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Uğur A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, önceki duruşmada mütalaasını açıklayıp, 16 yıla kadar hapis cezası istedi.

Karar duruşmasında sanık Uğur A. ile İ.A.'nın annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya 'katılan' sıfatı ile taraf oldu. Şikayetçi ve avukatları, Uğur A.'dan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Eski mütalaasını tekrar eden savcı da sanığın hüküm ile birlikte tutuklanmasını talep etti.

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'İYİ HAL' İNDİRİMİ İLE 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Sanık avukatı savunmasında, "Mağdur, müvekkile platonik duygular besliyor. Müvekkil, bu duygulara karşılık vermiyor. Müvekkilin o tarihlerde yeni bir ilişkisinin başlaması ve sevgilisiyle fotoğraf paylaştığı için kıskançlık sonucu bu durumla karşı karşıyayız. Müvekkil, atılı suçu işlememiştir. Müvekkil, önceden de durumun farkındaydı, gidip ifade verdi. Kaçmadı, mahkemelere de katıldı. Müvekkilin beraatine karar verilmesi, mahkemenin kanaati aksi yöndeyse lehe hükümlerin uygulamasını talep ederiz" diye konuştu.

Söz sözü sorulan Uğur A. "Hiçbir şekilde bu suçu işlemedim. Beraatimi talep ederim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediğini sabit görüp, 16 yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, ardından cezanın gelecekteki etkisini göz önüne alıp, 'iyi hal' indirimi ile Uğur A.'yı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonuna polis ekipleri çağrıldı. Kelepçe takılan Uğur A., cezaevine götürüldü. (DHA)